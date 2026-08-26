Venezuela sufre blanqueada en su segunda presentación contra Japón

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Después de superar sin problemas a Gran Bretaña en su estreno en el Mundial de Béisbol Femenino, la selección de Venezuela fue blanqueada (4x0) en su segunda presentación contra Japón, que se mantiene perfecta y sin permitir anotaciones en la presente edición del certamen desde Taiwán.

Pese a dejar en solo cuatro anotaciones al combinado japonés, la novena criolla no pudo desplegar su poder ofensivo mostrado en el primer duelo contra las británicas. El elenco tricolor apenas pudo sacudir cinco imparables en el desafío de cinco inning, siendo lideradas por la receptora Stephany Suárez, quien duplicó en dos apariciones al plato.

Yenny Tovar fue la encargado de tomar la batuta en el morrito y, pese a que recetó seis ponches, fue castigado permitiendo todas las carreras de las asiáticas en tres episodios y un tercio de labor. Además de eso, Oriannys Hernández también laboró al igual que en el primer compromiso, pero sin poder celebrar al final de las acciones.

Venezuela buscará su segunda victoria ante China Taipéi

Con el revés ante las vigentes monarcas del béisbol femenino, Venezuela quedó posicionada en el cuarto lugar con marca de un triunfo y una derrota. Del otro lado, Japón comanda el grupo con récord perfecto en tres duelos seguido por China Taipéi, próximo rival de las venezolanas.

Precisamente, la selección nacional buscará consolidarse en los primeros lugares del torneo mundial en un encuentro de alta tensión frente a las anfitrionas, que ya derrotaron en su primer partido a Cuba por pizarra de nueve carreras por dos.