Mundial de Beisbol Femenino: ¡Como los campeones! Así será el uniforme de Venezuela

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Faltan prácticamente horas para que se efectúe el Clásico Mundial de Beisbol Femenino, el cual será transmitido por Meridiano Televisión, y la selección de Venezuela dio a conocer el uniforme oficial con el que buscarán emular lo hecho por la novena masculina, quienes se proclamaron campeones del mundo en marzo.

Este evento se dividirá en dos fases: una fase inicial que se llevará a cabo desde este 22 hasta el 27 de agosto y una fase final que se efectuará en el 2027. La novena nacional se encuentra en el grupo que jugará en China Taipéi y ya se encuentran en tierras asiáticas para buscar debutar por la puerta grande.

Un uniforme como el de los campeones del mundo

Mediante una publicación compartida este jueves por el Team Beisbol Venezuela, se aprecia a buena parte de las jugadoras luciendo el uniforme con el que representarán, siendo bastante similar a uno de los dos que utilizó el equipo venezolano de beisbol masculino.

Se trata del diseño blanco con rayas azules y el nombre de Venezuela con los tonos distintivos de la selección en el pecho. La gorra es completamente azul con la letra V en color blanco, vinotinto y amarillo.

¿Contra quién debutará Venezuela?

La novena venezolana debutará ante Gran Bretaña, en un grupo donde también se encuentran las selecciones de: Japón, China Taipei, Cuba y Filipinas. Los tres mejores conjuntos avanzarán a la fase final.

Recuerda que podrás vivir todas las emociones de este gran evento a través de las pantallas de Meridiano Televisión para que puedas apoyar a la novena de Venezuela.