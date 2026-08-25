¡Con autoridad! Venezuela arrolla en su estreno en el Mundial de béisbol femenino

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No hizo falta que se completaran el partido para que Venezuela sumara su primera victoria en la Copa Mundial de Béisbol Femenino, tras liquidar en su estreno a (9x2) a Gran Bretaña en la jornada de este martes 25 de agosto desde Tainan, ubicado en Taiwán.

El combinado venezolano estuvo liderado por una impecable presentación en el morrito por la abridora Frandelis García, quien dejó una labro magistral de cuatro entradas y dos tercios, limitando a la ofensiva británica a solo dos carreras –incluyendo solo una limpia–, dos hits, dos boletos y ocho ponches para acreditarse con el triunfo. La lanzadora lanzó prácticamente todo el encuentro, ya que Oriannys Hernández retiró el último out del compromiso.

García no fue la única protagonista del desafío, tomando en cuenta que fue bien respaldada por una ofensiva letal, que prendió la fiesta en el mismo segundo capítulo con un rally de cinco anotaciones para inclinar la balanza desde el temprano en las acciones ante los envíos de Laura Hirai, quien fue castigada tolerando cinco rayitas, sufriendo las consecuencias de sus compañeras a la defensivas, que tuvieron hasta cinco errores en el juego.

Marlyn Yendez lidera la ofensiva de Venezuela

Victoria Heredia y Mariana Natera fueron las principales figuras ofensivas de Venezuela, al conectar dos imparables en igual número de turnos. Natera además aportó un doble, mientras que Marlyn Yendez produjo dos carreras en una ofensiva que terminó acumulando ocho hits.

La jornada también incluyó los encuentros entre Japón y Filipinas, además de Cuba frente a China Taipéi, en una fecha marcada por la necesidad de las selecciones de recuperar terreno después de los retrasos provocados por la lluvia.

Durante esta primera fase del Mundial, los equipos se enfrentan bajo el formato de todos contra todos, buscando terminar entre los tres primeros lugares de la clasificación. Las selecciones que consigan avanzar disputarán la fase final del torneo, programada para julio de 2027 en Rockford, Illinois, donde se definirá al campeón mundial.