Venezuela debuta en el Mundial de Beisbol Femenino con intenciones de hacer historia

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La espera terminó para la selección femenina de Venezuela, que este sábado 22 de agosto hará su estreno en el Mundial de Beisbol Femenino WBSC 2026 ante Gran Bretaña, en un compromiso pautado para las 10:30 pm (hora venezolana).

El conjunto dirigido por Cindy Anzola ya se encuentra en tierras asiáticas para afrontar la primera fase del torneo, donde buscará avanzar a la siguiente instancia en un grupo de alto nivel que comparte con selecciones como China Taipéi, Japón, Filipinas y Cuba.

Venezuela inicia el reto mundialista en China Taipéi

La novena criolla llega a esta cita luego de conquistar el Campeonato Panamericano disputado en Venezuela, resultado que le permitió asegurar su presencia en esta fase del Mundial.

El formato del certamen contempla una primera etapa que se desarrollará entre el 22 y el 27 de agosto, con los mejores equipos de cada grupo buscando un boleto a la fase final que se disputará en 2027.

Venezuela tendrá un calendario exigente, ya que después de su debut ante Gran Bretaña enfrentará a China Taipéi, Japón, Cuba y Filipinas, con el objetivo de finalizar entre las tres mejores selecciones de la zona para avanzar a la instancia definitiva.

Un nuevo desafío para el beisbol femenino venezolano

La selección nacional afrontará una nueva oportunidad para seguir creciendo en el escenario internacional. Y es que buscará superar sus anteriores actuaciones mundialistas y competir ante algunas de las potencias de la disciplina.

El torneo representa una nueva vitrina para las jugadoras criollas, que intentarán iniciar con el pie derecho su camino en territorio asiático frente a las británicas.

Todos los compromisos de Venezuela en esta cita mundialista podrán disfrutarse a través de la señal de Meridiano Televisión, que acompañará a la selección nacional durante su participación en el campeonato.