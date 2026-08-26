MLB: William Contreras encendido: se va de 4-3 y lidera a todos los receptores de MLB en hits

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​El receptor venezolano William Contreras mantiene el madero al rojo vivo en las Grandes Ligas tras completar otra jornada brillante a la ofensiva, despachando tres imparables en cuatro turnos (4-3).

​Líder absoluto entre los receptores de las Mayores

Con esta actuación, el careta de los Cerveceros de Milwaukee alcanzó la cifra de 127 hits en la campaña regular, consolidándose en el primer lugar absoluto de imparables conectados entre todos los receptores de la MLB. Su contacto constante lo ubica como una de las piezas más valiosas de su organización y de todo el circuito.

​Una racha tórrida en los últimos 7 juegos

El rendimiento de Contreras refleja el momento dulce que atraviesa en la caja de bateo. En su período de los últimos 7 compromisos, el venezolano registra de 29-14, acumulando un astronómico promedio de bateo de .483.

​Desglose estadístico:

​ Jornada reciente: 4-3

4-3 ​ Racha reciente (7 juegos): 29-14 | AVG .483

29-14 | AVG .483 ​Liderazgo en MLB: 127 hits (1.º lugar entre catchers)

​El carabobeño reafirma su estatus entre la élite de receptores del negocio, combinando solvencia defensiva con una producción con el bate que encabeza la liga.