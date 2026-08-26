Venezuela deja en el terreno a China Taipei con una increíble jugada en el Mundial de Beisbol Femenino

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No hubo tiempo para lamentos. Solo unas horas después de haber sido blanqueada por Japón, la selección femenina de Venezuela saltó nuevamente al diamante esta mañana en la Copa Mundial de Beisbol Femenino, para medirse al anfitrión, China Taipei, y conseguir un triunfo realmente memorable.

El equipo criollo logró derrotar de muy buena manera al combinado asiático, por pizarra de 2-1, en un juego realmente parejo y emocionante, que fue además un excelente duelo de pitcheo, para así sumar su segunda victoria en el Mundial y reponerse de la derrota de la madrugada.

Venezuela pisa fuerte

De manera dramática, Venezuela derrotó en la mañana de este miércoles 26 de agosto a la selección anfitriona, China Taipei, para mantenerse en la pelea en esta fase de grupos de la Copa Mundial de Beisbol Femenina, organizada por la WBSC.

La gran figura del encuentro fue la tercera base Kimberly Caicedo, quien fue la encargada de dejar en el terreno al equipo rival, con una ingeniosa squeeze play en el quinto inning, cuando habían bases llenas con un out. Caicedo realizó un toque perfecto por primera base, que dejó sin posibilidades a las jugadoras de cuadro de China Taipei, para así sellar el triunfo.

Otra de las grandes figuras fue la lanzadora Mariangeles Durán, quien tuvo una labor formidable de cinco episodios completos, en los que permitió solo tres imparables y una carrera limpia, además de recetar cinco ponches, para alzarse con la victoria.

El próximo juego de Venezuela será este 27 de agosto, a las 3 de la mañana hora de Venezuela, ante el combinado de Filipinas, en lo que será un duelo directo, ya que ambos equipos ostentan foja de dos triunfos y una derrota, y este duelo podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.