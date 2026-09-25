Calendario de Venezuela en el Mundial de Béisbol Sub-15 por Meridiano Televisión

Venezuela está preparada para el reto de volver a conquistar el Mundial de Beisbol Sub-15. El camino del equipo criollo comienza este viernes 25 de septiembre en Cancún; en el mítico estadio Beto Ávila se enfrentarán al combinado de Australia en un duelo clave para la clasificación.

El calendario de la Selección Nacional está plagada de retos importantes. En primer lugar son equipos muy diferentes a lo mostrado hace dos años en Colombia. Con plantillas diferentes, hay poco estudio de los rivales, generando más dificultad a la hora de planear los encuentros.

Calendario de Venezuela en el Mundial de Beisbol Sub-15:

Australia vs Venezuela | 25-09-26 | 19:30 (Venezuela)

Venezuela vs China Taipéi | 26-09-26 | 19:30 (Venezuela)

Venezuela vs Nicaragua | 27-09-26 | 15:30 (Venezuela)

República Checa vs Venezuela | 28-09-26 | 15:30 (Venezuela)

Estados Unidos vs Venezuela | 29-09-26 | 15:30 (Venezuela)

Los encuentros de la Selección Criolla serán transmitidos por Meridiano Televisión y sus plataformas.

Venezuela: su minucioso proceso para armar la selección al Mundial de Beisbol Sub-15

Venezuela realizó un trabo de scouting impresionante y muy pocas veces visto antes de cualquier torneo de beisbol. Lograron armar una plantilla definitiva de 20 jugadores, luego de evaluar a un poco más de 1.200 peloteros a lo largo de los últimos seis meses.

Ese nivel de excelencia es lo que ha llevado al combinado criollo a ser el #5 del ranking mundial de la categoría. En ese contexto, llegan a México con los objetivos muy claros, ir paso a paso y tratar de mostrar su mejor juego para alcanzar otro título Mundial como en 2012.

El manager Guillermo Quintero comentó lo que espera del equipo: "El objetivo es avanzar paso a paso, ganando partido a partido, y hacer todo lo posible para clasificarnos para la Súper Ronda. Ese es el primer paso". Una meta clara que puede perfilarse ganando el primer juego.