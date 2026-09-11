Venezuela sub-15 está lista para el Mundial: el hijo de un grandeliga venezolano lidera la expedición

Suscríbete a nuestros canales

La nueva generación del Team Beisbol Venezuela ya tiene fecha y destino para afrontar uno de sus mayores desafíos internacionales del año. Y es que el combinado nacional sub-15 se prepara para medirse con algunas de las selecciones más fuertes de la categoría en busca de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Venezuela sub-15 tiene a su Cabrera

Entre los principales nombres del roster aparece Christopher Cabrera, hijo de Miguel Cabrera y quien se encargará de liderar el sueño mundialista de esta generación de peloteros.

El joven Cabrera formará parte de un equipo que tendrá como una de sus principales figuras al lanzador Diego Patiño, elegido como el mejor jugador del Sudamericano que permitió a Venezuela conseguir su clasificación al Mundial.

Además, cabe señalar que el conjunto dirigido por el manager Guillermo Quintero llegará a la cita mundialista después de conquistar el campeonato Sudamericano de la categoría.

Venezuela ya conoce a sus rivales

Venezuela competirá en el Grupo B, que tendrá como sede Cancún, y medirá fuerzas contra Australia, República Checa, Nicaragua, China Taipei y Estados Unidos. De los seis integrantes de la llave, tres avanzarán a la siguiente ronda.

Por su parte, el Grupo A, con sede en Mérida, estará conformado por México, Cuba, República Dominicana, Alemania, Japón y Sudáfrica.

El roster venezolano lo completan Ángel Rodríguez, Junior Sánchez, Juan Brito, Albert Mejías, Abdiel Pacheco, Andrés Rojas, Carlos Carrasco, Diego González, Yonathan Morales, Diego Tovar, Aaron Wefer, Ernesto Rebolledo, Luis Martínez, Luis Parra, Rafael Ruiz, Reiner Heredia, Santiago Vásquez y Jhunior Cordero.

Venezuela viajará el 23 de septiembre con el objetivo de dar otro paso en el crecimiento de sus selecciones nacionales durante un año que ya quedó marcado por el título conseguido en el Clásico Mundial de Beisbol.