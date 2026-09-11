LVBP: Un choque de gigantes en Miami: Tiburones y Magallanes harán vibrar el LoanDepot Park

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La segunda edición del Choque de Gigantes contará con el protagonismo de Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, quienes esperan presenciar un lleno total en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami.

Los compromisos se realizarán del 14 al 15 de noviembre y, a su vez, servirá para apoyar los esfuerzos de ayuda para los afectados por los devastadores terremotos que azotaron a Venezuela en el mes de junio.

LVBP presente de nuevo en Miami

Según la nota de prensa emitida por la organización de los Marlins de Miami, el choque del sábado 14 iniciará a las 7:00 pm, mientras que la del domingo 15 será a la 1:00 pm. La programación adicional del evento y la información del estadio se anunciarán antes de la serie.

"Esta serie reunirá a generaciones de aficionados alrededor del deporte que aman, al tiempo que continuará nuestro compromiso de apoyar a quienes han sido afectados por los devastadores terremotos en Venezuela. Esperamos aprovechar la extraordinaria respuesta de nuestros jugadores, socios, fanáticos y de la comunidad del sur de Florida", señaló Caroline O'Connor, presidenta de negocios de los Marlins.

Por su parte, el presidente del Magallanes, Héctor Arias, resaltó el hecho de que en esta ocasión habrá una finalidad especial: "En esta oportunidad, los juegos tienen un propósito adicional, el cual es el de apoyar a los afectados por los terremotos del 24 de Junio. (…) Magallanes siempre estará dispuesto a participar en este tipo de eventos y ojalá que en un futuro podamos conseguir para juegos válidos para la temporada".

Finalmente, Roberto Mirabal Acosta, presidente ejecutivo de Tiburones, apuntó: "Para Tiburones de La Guaira es un placer mostrarle al mundo el nivel profesional de la LVBP y compartir el gentilicio venezolano con las comunidades presentes en Estados Unidos".