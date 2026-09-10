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LVBP: Tiburones ya tiene fecha para sus prácticas con Fernando Tatis al mando

El equipo litoralense saltará al diamante muy pronto para iniciar su preparación para la 26/27

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Josué Porras Estebanot
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 01:52 pm
LVBP: Tiburones ya tiene fecha para sus prácticas con Fernando Tatis al mando
Foto: Prensa Tiburones de La Guaira
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Se sigue esclareciendo poco a poco la fecha de inicio de las prácticas oficiales de las ocho franquicias que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y en esta ocasión fue turno de los Tiburones de La Guaira.

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Por medio de sus redes sociales, el conjunto litoralense confirmó que saltará al terreno el próximo 28 de septiembre, para el inicio de sus prácticas oficiales de cara a la temporada 2026/27 de la LVBP, en donde buscarán redimirse luego de dos campañas consecutivas sin ir a postemporada.

Fernando Tatis desde el primer día

Además, Tiburones de La Guaira también confirmó que su manager, Fernando Tatis Sr., estará desde el mismo primer día cumpliendo sus labores como dirigente del equipo, por lo que el 28 de septiembre hará acto de presencia en el Estadio Universitario de Caracas.

Estos anuncios llegan días después de que el equipo confirmara su staff técnico oficial, que estará conformado por nombres de la talla de Rouglas Odor, Alex Cabrera, Francisco "el Kid" Rodríguez o José "Cafecito" Martínez, quienes muy seguramente también estarán desde temprano acompañando al manager dominicano.

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