Cardenales de Lara anuncia a sus primeros importados y mete miedo en la LVBP

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Los Cardenales de Lara ya encienden los motores para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). A través de sus redes sociales, la novena crepuscular anunció la contratación de tres lanzadores importados que prometen blindar el bullpen en los innings finales.

El regreso de un brazo confiable

La gerencia de los pájaros rojos confirmó el retorno del relevista derecho Christian Cosby. El estadounidense regresa al nido tras dejar gratos recuerdos y ganarse la confianza del cuerpo técnico en la pasada campaña 25-26.

En su pasantía anterior por la pelota criolla, Cosby registró un sólido récord de tres victorias y dos derrotas. Su control y dominio en el montículo quedaron demostrados al dejar una efectividad de 2.50 durante 36 entradas de labor.

Durante el verano de 2026, el diestro se mantuvo activo en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Vistiendo los uniformes de Monclova y Aguascalientes, lanzó 31 episodios y promedió 7.5 ponches por cada nueve entradas.

Experiencia y ponches para el cierre

Otra de las piezas clave anunciadas es el derecho Scott Engler, un serpentinero con importante recorrido en categoría Triple A. Su perfil está diseñado para apagar el fuego y dominar con jerarquía en los capítulos decisivos de los encuentros.

Este año dividió su acción monticular entre la LMB y la Atlantic League estadounidense. Con la novena de Durango en México, Engler demostró una gran solvencia al permitir solo siete carreras limpias en 20 capítulos trabajados.

Además de su buen control, el derecho estadounidense exhibió una excelente capacidad ponchadora. Sus estadísticas en territorio azteca reflejaron una efectividad de 3.15 y un promedio de más de un abanicado por cada entrada lanzada.

Un refuerzo dominante desde Tijuana

El tercer candado que se suma a la tropa dirigida por la gerencia larense es Florencio Serrano. Este lanzador también cuenta con etiqueta de nivel Triple A y viene de brillar en la exigente pelota mexicana con los Toros de Tijuana.

Serrano fue uno de los brazos más dominantes en la ronda regular de la LMB, donde logró una impresionante efectividad de 2.41. Durante la temporada vio acción en 41 compromisos y logró recetar a 19 bateadores.

En sus 33.2 entradas de trabajo apenas toleró nueve carreras limpias, demostrando gran seguridad. Actualmente, el serpentinero se mantiene en pleno ritmo competitivo disputando la Copa del Rey con el equipo fronterizo.

Más sorpresas en camino

Estas tres valiosas adiciones son solo el comienzo del plan estratégico estructurado por la oficina de los Cardenales de Lara. El alto mando del equipo aseguró que el mercado sigue activo y buscan confeccionar un roster de campeonato.

El conjunto crepuscular señaló que en los próximos días se esperan nuevos anuncios oficiales a través de sus plataformas digitales. Con estas futuras firmas, la organización espera completar la cuota de importados para afrontar la zafra.