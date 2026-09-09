LVBP: Alex Cabrera ratifica su compromiso con los Tiburones

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El beisbol venezolano rindió tributo a una de sus figuras más emblemáticas. Álex Cabrera estuvo presente y fue homenajeado en la Copa Gustavo Polidor 2026, espacio donde compartió con las nuevas generaciones de peloteros y ofreció importantes impresiones sobre el presente y futuro del deporte nacional.

El exgrandeliga destacó la importancia de respaldar el talento emergente desde las categorías infantiles y enfatizó la dedicación que requiere el camino al profesionalismo.

"Los homenajes, como siempre lo he dicho, se hacen en vida. Apoyar al relevo nuevo es fundamental. Estos entrenadores hacen un trabajo impresionante desde que los niños tienen nueve años, preparándolos al estilo del beisbol profesional", señaló Cabrera respecto a la labor formativa de los técnicos locales.

Enseñar lo aprendido: la filosofía de un slugger

Con la experiencia acumulada durante décadas en los terrenos de juego, el poderoso bateador reiteró su disposición para impartir clínicas y transmitir sus conocimientos a quienes buscan dar el salto al profesionalismo. Para Cabrera, el aprendizaje en el deporte debe traspasarse a las futuras generaciones.

"Lo que yo aprendí fue a batear, a jugar beisbol. Si tengo la oportunidad de enseñar lo que sé, con todo el gusto del mundo lo voy a hacer. Alguien lo tiene que tener para que lo desarrolle mejor que yo", afirmó. Asimismo, recalcó que la constancia supera el solo hecho de lograr una firma: "Es fácil firmar, pero difícil mantenerse. Tienen que tener tres palabras siempre al frente: disciplina, respeto y organización".

La meta de Tiburones para la nueva temporada

En el plano profesional, Álex Cabrera confirmó su ratificación como Coach de Bateo de Tiburones de La Guaira. Para la venidera campaña, el equipo escualo sumará en el cuerpo técnico a José “Cafecito” Martínez, una incorporación que Cabrera califica como clave para dinamizar el trabajo ofensivo del conjunto.

"Yo creo que con Cafecito el trabajo se va a hacer más fácil. Él sabe cómo trabajo, qué hay que hacer y la mentalidad requerida. Si el año pasado nos quedamos arriba en bateo, este año nos vamos a consolidar porque estamos en la misma página", explicó el técnico.

Cabrera también elogió la integración del resto del cuerpo técnico y la dirección del equipo, confiando en que la cohesión entre instructores y jugadores marcará la diferencia en el campeonato.

Enfoque mental para buscar el título

El aspecto psicológico será un pilar central en la preparación de La Guaira. Cabrera sostiene que el rendimiento en el terreno depende en gran medida de la concentración y la preparación mental de cada jugador.

"El beisbol es un 60 % mentalidad y 40 % habilidades. Lo primero que tenemos que activar es la mente y el positivismo en cada uno de ellos", apuntó. Con este enfoque, el cuerpo técnico busca guiar al grupo hacia un nuevo campeonato para brindarle una alegría a la fanaticada litoralense.