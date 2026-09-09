LVBP: Bravos de Margarita anuncia a su cuerpo técnico para la temporada 2026-2027

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Los Bravos de Margarita ya tienen definido el grupo que estará al frente de sus operaciones deportivas durante la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La organización insular presentó oficialmente a su cuerpo técnico, encabezado nuevamente por Henry Blanco en el cargo de mánager.

Blanco, de 55 años, tendrá a su lado un staff que combina experiencia dentro del beisbol profesional con nuevos nombres llamados a aportar desde distintas áreas. La estructura incluye figuras con recorrido en la pelota criolla y especialistas que asumirán responsabilidades específicas para llevar al conjunto margariteño al éxito.

Bravos de Margarita define su staff para la temporada 2026-27

Óscar “Cachi” Salazar será el coach de banca, mientras que Nate Irving ocupará el puesto de coach de bateo. Ricky Bones, por su parte, estará al frente del trabajo de los lanzadores como coach de pitcheo, una de las áreas determinantes para las aspiraciones del equipo.

El resto del cuerpo técnico estará conformado por Yunir García, quien se desempeñará como coach de tercera base, y Emilio Linares, encargado de la primera almohadilla. Jesús Sánchez asumirá las funciones de coach de bullpen, con una responsabilidad clave en el manejo de los relevistas durante los encuentros.

La franquicia margariteña también anunció a Eleardo Cabrera como asistente del coach de bateo y a Omar Álvarez como coach asistente. Con esta estructura, los Bravos buscan llegar preparados a una campaña en la que cada detalle puede marcar diferencias desde las primeras semanas.

El calendario de preparación ya tiene una fecha importante marcada. Los Bravos de Margarita iniciarán sus prácticas el próximo 29 de septiembre de 2026, en el Estadio Nueva Esparta.

Finalmente, la presencia de Henry Blanco al mando será uno de los principales focos de atención durante todo el calendario. Ahora, con el cuerpo técnico confirmado, el siguiente paso será comenzar a trabajar sobre el terreno y el mejor roster posible.