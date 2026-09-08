LVBP: Leandro Cedeño quiere ser importante en los nuevos Leones del Caracas (Exclusiva)

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Gran parte de las esperanzas de los Leones del Caracas para la temporada 2026/27 están puestas sobre un nombre: Leandro Cedeño. El slugger tuvo oportunidades limitadas en la pasada campaña, pero aun así se las arregló para vivir una explosión ofensiva que dio mucho de qué hablar.

En la ronda regular, Cedeño bateó para average de .297 y OPS de .952, con cuatro cuadrangulares y 17 carreras remolcadas, a pesar de que tomó solo 74 turnos al bate. Posteriormente, fue tomado como refuerzo por Magallanes, donde tuvo una postemporada inolvidable que lo vio alzarse como el MVP de la Gran Final.

Ahora, luego de rumores de cambio que no pasaron de meras especulaciones, Leandro Cedeño se prepara para ser una de las caras de un nuevo proceso dentro de la organización melenuda, y en una conversación exclusiva con Meridiano, habló precisamente sobre este tema y sobre su actualidad antes de viajar a Venezuela.

Leandro Cedeño quiere brillar con Leones

"Estoy bien gracias a Dios. Mentalmente preparado para lo que viene. De momento pienso jugar desde la segunda semana, espero que se mantenga así", fue lo primero que dijo Leandro Cedeño, al hablar sobre su actualidad y su posible fecha de incorporación, que ya había asomado con anterioridad.

Luego de su gran postemporada con Magallanes, el de Guatire firmó un contrato de Ligas Menores con los Padres de San Diego, en donde tuvo un excelente mes en Doble A. "Regresar a MLB fue bien bonito. Después de tres años cambiaron muchas cosas, pero de verdad que fue un paso bien bonito", resaltó Cedeño.

Sin embargo, a pesar de vivir un buen momento en Estados Unidos, Leandro Cedeño consiguió una oportunidad para ir a Japón y no lo pensó dos veces para aceptar la propuesta. "Volver a Japón era lo que se esperaba. De momento las cosas no han salido como queríamos, pero estoy feliz de estar aquí nuevamente", comentó.

Sobre Leones del Caracas, el poderoso toletero pasó la página con respecto a la 2025/26 y está totalmente centrado en iniciar un nuevo ciclo con el pie derecho. "Viene una nueva etapa, con nuevo manager y nuevo staff. Estoy emocionado por lo que viene, ya lo que se hizo el año pasado, bueno o malo, se pagó y se borró, esto es un año nuevo", expresó.

Finalmente, sobre su rol y sus responsabilidades, Leandro Cedeño prefiere mantenerse tranquilo y sereno, para dejar que el trabajo hable por sí solo. "No quiero meterme presión, simplemente quiero ir positivo, con la mente fresca, y tratar de ayudar al equipo en todo lo que me necesiten", sentenció.