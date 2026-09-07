LVBP: Aseguran que Tigres firmó a un nuevo lanzador importado

Suscríbete a nuestros canales

Siguen emergiendo informaciones relacionadas con la venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y durante este lunes, 7 de septiembre, se dio a conocer de manera extraoficial un nuevo jugador importado de los Tigres de Aragua.

Los "Bengalíes" ya compartieron en sus redes sociales a tres peloteros doráneos: dos lanzadores y un pelotero de posición. Ahora, sumarían al primer brazo zurdo que ayudaría al cuerpo de lanzadores.

Tigres tendría asegurado a su cuarto importado

Este nuevo lanzador extranjero que se sumaría al roster de los maracayeros para el venidero torneo es el estadounidense Connor Curlis, según la información del periodista Jesús Ponte.

Curlis viene de destacar en la Atlantic League como abridor, luego de exhibir un porcentaje de carreras limpias de 3.81, aunado a un whip de 1.34 y, lo más notable, es que acumuló 67 ponches en 52.0 episodios. Curlis tendrá su primera experiencia en la pelota rentada venezolana.

Así va la cuota de importados en Aragua

La principal misión de los aragüeños será regresar a la postemporada, después de quedar eliminados en la campaña anterior en ronda regular, y espera tener un buen aporte de sus jugadores foráneos, una lista que ya va por cuatro y puede ser hasta de ocho.

Ronnie Williams, Tyler Jeans y Connor Curlis son hasta ahora las piezas que ayudarán desde el montículo, además del primera base Mason Martin.