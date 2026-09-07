MLB: Moisés Ballesteros castiga a Boston con su octavo cuadrangular

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Moisés Ballesteros inició la semana con todo, al lograr una excelente actuación en Fenway Park, ante los Medias Rojas de Boston. El joven toletero criollo ya venía en buen nivel durante los últimos duelos, y este lunes 7 de septiembre reafirmó su buen presente con una gran tarde.

El venezolano, que cubrió la primera base en este compromiso, consumió cinco turnos al bate y mostró su habilidad con el madero, al conectar nada más y nada menos que tres inatrapables, incluyendo su cuadrangular número ocho de la temporada, para descontar y mantener en el juego a los suyos, a pesar de que al final no alcanzó para evitar la caída.

Ballesteros la saca en Fenway

En la parte alta del sexto episodio, Moisés Ballesteros no espero ni un poco, y ante el primer envío del relevista Wyatt Olds mandó la pelota fuera del parque por todo el jardín derecho, para romper el blanqueo y llegar a ocho batazos de vuelta completa en lo que va de 2026.

Además, este fue el segundo hit del oriundo de Los Teques en el compromiso, ya que en su primera aparición había conectado un sencillo. Posteriormente, volvió a hacerse notar con un doble, ante los envíos de Alec Gamboa, para lograr su primer juego multihit desde el 23 de agosto.

Gracias a esta buena tarde, Moisés Ballesteros batea ahora para promedio de .216 y OPS de .620, con ocho estacazos, 18 extrabases y 31 carreras impulsadas, y aunque ha tenido lapsos difíciles en el año, la realidad es que ha podido mostrar flashes de la calidad y el talento que lo caracterizó en Ligas Menores.