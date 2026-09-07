Jesús Luzardo entra en un selecto grupo de venezolanos con blanqueadas en MLB

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Jesús Luzardo vivió este lunes una de las jornadas más importantes de su carrera en las Grandes Ligas. El zurdo venezolano fue el encargado de silenciar por completo a los Bravos de Atlanta en el triunfo de los Phillies de Filadelfia por 1 a 0, en una jornada en la que no solo completó el primer juego de nueve entradas de su trayectoria en MLB, sino que también consiguió la primera blanqueada de su carrera.

Una actuación para la historia

Jesús Luzardo necesitó apenas tres hombres embasados para completar su obra maestra. Permitió solo dos imparables y un boleto, mientras que ponchó a 12 bateadores de Atlanta.

Con esta actuación, el venezolano mejoró su registro a 14-5 en la temporada y dejó su efectividad en 2.87, además de acumular 221 ponches y un WHIP de 1.08.

Pero la relevancia de su jornada va mucho más allá de sus números de 2026. De acuerdo con los registros de Baseball Reference, Luzardo se convirtió en el vigésimo noveno lanzador venezolano en completar al menos una blanqueada de nueve innings en la historia de MLB.

Luzardo se une a los grandes blanqueadores venezolanos

El listado está encabezado por Félix Hernández, quien completó 11 blanqueadas, seguido por Johan Santana, con 10, y Aníbal Sánchez, con siete.

También aparecen Henderson Álvarez, Wilson Álvarez y Carlos Zambrano, con cinco cada uno; Carlos Carrasco, Alex Carrasquel, Kelvim Escobar y Freddy García, con cuatro; y Luis Leal, Felipe Lira y Martín Pérez, con tres.

Con dos blanqueadas figuran Omar Daal, Geremi González, Germán Márquez, Carlos Silva y Ranger Suárez.

Finalmente, con una aparecen Jhoulys Chacín, Armando Galarraga, Ramón García, Pablo López, Keider Montero, Ramón Monzant, Yusmeiro Petit, Rubén Quevedo, Pablo Torrealba y Les Streaker, además del propio Jesús Luzardo, quien acaba de inscribir su nombre en este selecto grupo.