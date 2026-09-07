MLB: Bradgley Rodríguez se luce desde el montículo ante los Yankees

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Bradgley Rodríguez dejó una de sus actuaciones más llamativas de la temporada 2026 durante la serie que los Padres de San Diego disputaron el fin de semana frente a los Yankees de Nueva York en el Petco Park´

El joven relevista venezolano respondió desde el montículo cuando su equipo más necesitaba seguridad y volvió a demostrar por qué comienza a ganarse la confianza de su cuerpo técnico.

Con apenas 22 años, el derecho tuvo participación en dos de los tres encuentros de la serie y trabajó dos entradas en cada una de sus apariciones. En ese tramo, Rodríguez mantuvo a raya a la ofensiva neoyorquina, una tarea nada sencilla ante uno de los rivales más exigentes del calendario de las Grandes Ligas.

Bradgley Rodríguez – Padres de San Diego - MLB

La actuación del venezolano tuvo varios elementos que llamaron la atención. En los cuatro innings que lanzó durante la serie, no permitió carreras, tampoco concedió boletos y consiguió dos ponches. Más allá de los números, su capacidad para atacar a los bateadores y completar sus entradas sin permitir libertades representó un respaldo importante para los Padres.

Para Rodríguez, este tipo de presentaciones pueden tener un peso especial en una temporada tan extensa como la de MLB. Los relevistas deben responder en distintos escenarios y mantener la concentración, incluso cuando enfrentan a alineaciones de alto nivel. Ante los Yankees, el derecho cumplió precisamente con esa responsabilidad.

Su rendimiento también refuerza la imagen de un lanzador que poco a poco empieza a consolidarse dentro del bullpen de San Diego. La confianza de un cuerpo técnico no se obtiene de un día para otro, pero actuaciones como esta ayudan a construirla, especialmente cuando llegan frente a un oponente de la talla de Nueva York.

Finalmente, el venezolano tendrá ahora el reto de mantener esa consistencia en sus próximas oportunidades. Si logra prolongar el nivel mostrado ante los Yankees, su presencia podría adquirir todavía mayor relevancia dentro del cuerpo de lanzadores de San Diego en la recta decisiva de la temporada.