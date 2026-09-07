MLB: ¡El villano! Ronald Acuña Jr. silencia a los fans de los Phillies y se ríe de los abucheos

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Ronald Acuña Jr. volvió a convertirse en el gran villano para los aficionados de Philadelphia Phillies, y lejos de molestarse por los abucheos, el jardinero venezolano asegura que disfruta cada momento. El jardinero fue el responsable de la remontada de los Bravos de Atlanta en la jornada de este domingo 6 de septiembre, en condición de visitante.

El ambiente en Citizens Bank Park alcanzó su punto máximo el domingo, cuando conectó un jonrón de tres carreras para llegar a los 1,000 imparables en su carrera en las Grandes Ligas, que empató el encuentro en la octava entrada y encaminó el triunfo de su equipo, que terminaron imponiéndose 5-4.

Después de conectar el cuadrangular, Acuña se tomó su tiempo para recorrer las bases mientras recibía una lluvia de abucheos. Una vez llegó al dugout, el venezolano incluso protagonizó su propio saludo ante el público al subir las escaleras y levantar la mano hacia unos aficionados de Filadelfia visiblemente molestos.

Ronald Acuña Jr. disfruta de los abucheos

El jonrón tuvo además un detalle especial, ya que llegó ante un lanzamiento de 100.6 mph, convirtiéndose en el tercero más rápido que un jugador de los Braves ha conectado para cuadrangular en la era del seguimiento de lanzamientos, iniciada en 2008. Apenas otros cinco jonrones de Atlanta han llegado ante pitcheos de al menos 100 mph, incluyendo batazos de Chipper Jones, Eddie Rosario, Matt Olson y Dansby Swanson. La conexión de Acuña llegó ante una recta de alta velocidad que logró enviar con autoridad hacia el jardín izquierdo-central.

Nunca me pongo nervioso. Me gusta cuando me abuchean, cada vez. Nos sirve de motivación para mí y mi equipo", declaró Acuña Jr.

El venezolano atraviesa, además, un excelente momento ofensivo. Desde el 28 de agosto, batea para .500, producto de 17 hits en 34 turnos, con tres dobles y tres cuadrangulares, mientras que también registra un promedio de .500 ante rectas de cuatro costuras durante ese período.