MLB: Estos son los números de Ronald Acuña Jr. en septiembre

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El mes de septiembre suele definir el destino de las organizaciones en las Grandes Ligas. En ese escenario, Ronald Acuña Jr. respondió de forma contundente para los Bravos de Atlanta. Durante sus primeras presentaciones en el noveno mes del año, el patrullero criollo demostró una efectividad notable en cada turno al bate.

Con un promedio de bateo de .476, producto de 10 imparables en 21 turnos oficiales, el de La Sabana se convirtió en el motor ofensivo del equipo.

Un cuadrangular cada siete turnos

Con tres batazos de vuelta entera en sus primeras 21 apariciones oficiales en el mes, Acuña Jr. registra un promedio de un jonrón cada siete turnos al bate.

Producción con corredores en posición de anotar

Las nueve carreras remolcadas en este lapso responden a su efectividad cuando encuentra compañeros en las almohadillas. Durante este arranque de mes, el criollo batea para un promedio superior a .500 con hombres en base con un OPS de 1.455.