MLB: José Altuve igualó a una leyenda de los Astros

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El segunda base venezolano José Altuve alcanzó los 225 juegos con tres o más hits en su carrera en las Grandes Ligas. Tras conectar tres imparables durante la jornada de este domingo, el camarero de los Astros de Houston empató el registro histórico de la franquicia que pertenecía de forma exclusiva a Craig Biggio, miembro del Salón de la Fama.

El registro de Altuve en la franquicia de Houston

Desde su debut en la temporada 2011, Altuve ha mantenido un ritmo de producción constante en la alineación de Houston. Con los tres hits conectados el domingo, “astroboy” alcanzó la cifra de 225 juegos multihits de tres o más imparables, igualando la marca que Biggio estableció a lo largo de 20 temporadas con la organización texana.

El empate en el liderato de este renglón estadístico coloca a Altuve junto a Biggio como los dos bateadores con mayor cantidad de partidos de estas características en la historia de los Astros.

A un hit de los 2500 en las Grandes Ligas

Además de igualar el registro de Biggio, la actuación del domingo dejó al venezolano al borde de otra cifra estadística relevante. Altuve quedó a un solo imparable de alcanzar los 2500 hits de por vida en las Mayores.

En más de trece temporadas en las Grandes Ligas, todas con la camiseta de los Astros de Houston, Altuve acumula tres títulos de bateo de la Liga Americana, un premio al Jugador Más Valioso obtenido en 2017 y dos campeonatos de Serie Mundial.