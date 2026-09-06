MLB: Pete Crow-Armstrong iguala a Ronald Acuña Jr. con este cuadrangular

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Pete Crow-Armstrong sigue construyendo una temporada que ya comienza a tomar tintes históricos en las Grandes Ligas y no es para menos. El jardinero de los Chicago Cubs conectó este domingo 6 de septiembre su cuadrangular número 40 de la temporada regular 2026, durante el encuentro frente a los Marlins de Miami.

El batazo no solo permitió al joven pelotero alcanzar una cifra redonda de poder, sino que también lo colocó junto a algunos nombres ilustres de la historia de MLB. Además, refuerza aún más su candidatura como el favorito para quedarse con el premio MVP en la Liga Nacional.

Pete Crow-Armstrong - MLB - Ronald Acuña Jr.

Con sus 40 cuadrangulares, la estrella de los Cubs se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas que, con 24 años o menos, consigue superar los 40 jonrones y las 30 bases robadas en una misma temporada.

La lista tiene un peso considerable. Antes del jardinero de los Cubs, solamente Ronald Acuña Jr. en 2019, Alex Rodríguez en 1998 y José Canseco en 1988 habían alcanzado una combinación semejante de poder y velocidad a esa edad, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

El nombre de Acuña destaca especialmente en esta comparación. El venezolano consiguió la hazaña durante la temporada 2019 con los Atlanta Braves, cuando apenas tenía 21 años. Aquella campaña terminó consolidándolo como una de las grandes figuras jóvenes de este deporte y dejó una referencia que ahora Crow-Armstrong consigue igualar.

La comparación no es menor. Llegar a 40 jonrones ya representa una producción ofensiva extraordinaria, pero hacerlo mientras se supera también la barrera de las 30 bases robadas habla de un jugador capaz de impactar el juego de diferentes maneras dentro del campo.

Por ahora, el jugador de los Cubs ya comparte una estadística que lo vincula directamente con Acuña Jr. y otras figuras históricas. Una lista que comenzó en 1988 con Canseco, continuó una década después con Rodríguez y volvió a recibir a una estrella venezolana en 2019.

Finalmente, en 2026, Pete Crow-Armstrong se suma a ese selecto grupo y demuestra que la nueva generación también tiene argumentos para escribir su propia historia dentro del mejor beisbol del mundo.