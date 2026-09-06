MLB: Aníbal Sánchez cumple dos décadas de una de las hazañas más impactantes de su carrera

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Han pasado dos décadas, pero la hazaña de Aníbal Sánchez todavía ocupa un lugar especial en la historia del béisbol venezolano y no es para menos. Este 6 de septiembre de 2026 se cumplen exactamente 20 años de una de las actuaciones más memorables de su carrera: el juego sin hits ni carreras que protagonizó con los Marlins de Florida frente a los Arizona Diamondbacks.

Aquel 6 de septiembre de 2006, el joven lanzador se subió al montículo del entonces Dolphin Stadium, en Miami, con la misión de frenar a una ofensiva de Arizona. Lo que terminó ocurriendo fue mucho más grande: completó los nueve innings sin permitir un solo imparable y guio a los Marlins hacia una victoria por 2-0

Aníbal Sánchez – Marlins - MLB

La actuación del derecho fue una verdadera demostración de dominio y sangre fría. Durante los nueve episodios, Sánchez permitió únicamente cuatro boletos, pero consiguió mantener intacta su concentración para evitar que los Diamondbacks pudieran conectar el batazo que rompiera su histórico partido.

El marcador también acompañó al lanzador durante toda la jornada. Los Marlins fabricaron dos carreras y terminaron imponiéndose 2-0, convirtiendo el esfuerzo individual del venezolano en una victoria para su equipo.

Para Sánchez, aquel no-hitter representó mucho más que una victoria en las Grandes Ligas. Fue una carta de presentación inolvidable en una carrera en la que posteriormente tendría la oportunidad de consolidarse como uno de los lanzadores venezolanos más destacados de su generación durante 16 campañas de carrera.

Veinte años después, aquella noche sigue siendo recordada por lo que significó: un joven pitcher venezolano entrando en la historia de la Gran Carpa con una actuación que está en el recuerdo de todos sus fanáticos.

Finalmente, el calendario marca nuevamente el 6 de septiembre, y la fecha sirve para recordar una de las grandes joyas del pitcheo no solo para Venezuela, sino para todos los latinos que siguen apasionadamente la Major League Baseball.