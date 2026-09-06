MLB: Luis Arráez es el rey del contacto en esta temporada 2026

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En una época de las Grandes Ligas dominada por la potencia, los batazos largos y los elevados números de ponches desde la caja de bateo, Luis Arráez continúa destacándose por una cualidad que parece cada vez más difícil de encontrar y no es otra que su capacidad para poner la pelota en juego.

El pelotero de 29 años se ha convertido en el bateador con más de 500 turnos al bate que menos se ha ponchado durante la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La estadística es contundente. “La Regadera” apenas acumula 25 ponches, una cifra que refleja su particular manera de entender el bateo y su extraordinario control de la zona de strike.

Luis Arráez, el rey del contacto en MLB

Mientras muchos de los principales bateadores en la Liga Americana y Liga Nacional terminan con elevados registros de ponches, el criollo mantiene una disciplina que lo distingue y es por esto que es un dolor de cabeza constante para los lanzadores.

El segunda base venezolano ha llevado esa filosofía de bateo a lo largo de una temporada en la que también ha vivido un importante movimiento. Arráez comenzó el año con los Gigantes de San Francisco, pero fue enviado a los Philadelphia Phillies durante la fecha límite de cambios, en una operación que lo llevó a un nuevo escenario competitivo y de mayor exigencia.

Su habilidad para colocar el bate sobre la pelota le permite prolongar los turnos, encontrar espacios y mantener constantemente la presión sobre los lanzadores rivales. Es, además, una característica que lo ha convertido en uno de los bateadores más singulares de la Gran Carpa y, al mismo tiempo, es lo que le ha dado la oportunidad de ganar tres títulos de bateo.

En conclusión, con todavía camino por recorrer en lo que resta del mes de septiembre, sus 25 ponches en más de 500 turnos ya representan una de las estadísticas más llamativas de su campaña. Por lo tanto, Luis Arráez, fiel a su estilo, sigue demostrando que poner la pelota en juego también puede ser una poderosa arma y es un bateador que cualquier organización desearía tener en su roster.