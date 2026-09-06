MLB: William Contreras sigue elevando sus números con kilométrico cuadrangular

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Los peloteros venezolanos tuvieron una jornada destacada este sábado y el receptor William Contreras no quiso quedarse fuera de la "fiesta" con un kilométrico cuadrangular.

La organización de los Cerveceros de Milwaukee está perdiendo parcialmente 3 carreras por 2 contra los Rojos de Cincinnati y el careta venezolano se encargó de abrir el marcador.

William Contreras se vuela la barda

El menor de los hermanos Contreras vino a consumir su primer turno de la noche con un par de outs y sin hombres en circulación contra el zurdo Andrew Abbot, aprovechando una recta en cuenta de 1-1 para conectar un inmenso que se fue a las gradas entre el jardín izquierdo y central a 401 pies de distancia.

De esa manera, el receptor de los Brewers llegó a 14 vuelacercas en el presente campeonato regular, con 74 carreras impulsadas y 73 anotadas. Aunado a eso, alcanzó los 138, siendo el catcher con mejores estadísticas en el sistema.

William Contreras y sus astronómicos números en los últimos 15 días

Con esta nueva jornada productiva, el venezolano de 28 años aumentó su promedio de bateo en los últimos 15 días a .373. Además, suma un par de vuelacercas, 11 rayitas traídas al plato, 12 anotadas y ha tomado seis boletos; todo eso en 59 apariciones al plato.

Sin duda alguna, William es uno de los líderes de la organización de Milwaukee, no solamente por lo que puede hacer con el madero, sino por su manera de manejar a su cuerpo de lanzadores.