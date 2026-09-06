MLB: Rafael Devers pone su nombre junto al de Willie Mays y Barry Bonds

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Rafael Devers continúa escribiendo páginas doradas con el uniforme de los Gigantes de San Francisco. El bateador dominicano volvió a desplegar todo su poder ofensivo este sábado en la victoria 9-5 sobre los Mets de Nueva York, conectando sus cuadrangulares número 34 y 35 de la temporada.

El primer batazo de la tarde para el toletero quisqueyano viajó a 351 pies por el jardín derecho del Citi Field, superando por escasos centímetros la barda. Un contacto que en otros parques habría terminado en sencillo, pero que en Nueva York sirvió para iniciar la fiesta de batazos. Más tarde, Devers demostró la fuerza hacia su banda contraria con un batazo de 391 pies que desapareció por completo y no dejó duda alguna en ningún estadio de las Mayores.

Con esta actuación, el bateador zurdo alcanza la cifra de 35 cuadrangulares por tercera vez en su carrera profesional, acercándose a su registro máximo personal de 38 bambinazos establecido en la campaña 2021.

Un club selecto

El desempeño reciente de Devers no solo suma victorias para la franquicia californiana, sino que lo posiciona en un estrato reservado exclusivamente para leyendas. El dominicano se convirtió en el tercer jugador en toda la historia de los Gigantes de San Francisco en registrar al menos seis jonrones y siete bases por bolas en un lapso de seis compromisos.

Los únicos dos peloteros que habían logrado semejante combinación de poder y disciplina en el plato con esta camiseta son Willie Mays, quien lo consiguió en la temporada de 1958, y Barry Bonds, que firmó una racha similar durante su histórica campaña de 2004.

Líder absoluto desde mayo

El rendimiento de Devers no es producto de una buena semana. Los registros ofensivos del dominicano desde el pasado 1 de mayo lo sitúan en la cima de prácticamente todos los departamentos de poder en las Grandes Ligas.

En ese período, se ubica como el segundo máximo jonronero del circuito con 33 estacazos, comparte el primer lugar en dobles conectados con 30 y ocupa la segunda casilla en carreras impulsadas con 80 fletadas. Sus promedios respaldan el dominio: registra un porcentaje de slugging de .588 (tercero en la liga) y un OPS de .951 (tercero en el circuito).