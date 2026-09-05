MLB: Munetaka Murakami hace historia entre jugadores japoneses

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El bateador japonés Munetaka Murakami inscribió su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas tras conectar un batazo de cuatro esquinas que abrió la pizarra en el enfrentamiento entre los Medias Blancas de Chicago y los Mellizos de Minnesota. El estacazo no solo aseguró la ventaja temprana para su novena, sino que consagró una campaña de debut sin precedentes para un jugador nacido en Japón en la Gran Carpa.

El bambinazo ocurrió en la misma primera entrada del encuentro, cuando Murakami tomó su primer turno al bate con un corredor en base y un out en la pizarra. El poderoso bateador zurdo descifró un pitcheo rompiente a 92.6 millas por hora del diestro Taj Bradley, depositando la esférica a 346 pies de distancia por todo el jardín central. La bola salió despedida del bate con una velocidad de salida de 103.6 millas por hora.

Una marca inédita para los peloteros nacidos en Japón

Con este vuelacercas, Munetaka Murakami llegó oficialmente a la barrera de los 30 cuadrangulares en la temporada regular. Este logro lo convierte en el primer jugador nacido en Japón en la historia de la MLB que alcanza dicha cantidad de cuadrangulares en su año de novato, superando cualquier registro previo para un bateador oriental en su campaña de presentación.

Adicionalmente, Murakami entra a un selecto grupo de artilleros de su país natal. Es apenas el cuarto pelotero japonés en la historia de las Grandes Ligas que logra batear 30 o más bambinazos en un mismo año, compartiendo un lugar de honor junto a leyendas de la talla de Shohei Ohtani, Hideki Matsui y Seiya Suzuki.

Récord de franquicia en las Medias Blancas de Chicago

El impacto del inicialista en la organización de Illinois ha sido inmediato. Murakami se convirtió en el cuarto novato en toda la historia de las Medias Blancas de Chicago en alcanzar los 30 cuadrangulares durante su primera temporada en la Gran Carpa.

A pesar de mantener un promedio de bateo de .213, el jugador ostenta un sólido OPS de .839, respaldado por 61 carreras impulsadas y 30 estacazos de vuelta completa.