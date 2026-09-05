MLB: Rafael Devers emula a Barry Bonds en esta estadística

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El toletero dominicano Rafael Devers vivió una jornada memorable con el uniforme de los Gigantes de San Francisco tras concretar una actuación sólida a la ofensiva. Con una jornada de tres imparables en cuatro turnos, el bateador zurdo remolcó cinco carreras para liderar el triunfo de su equipo sobre los Mets de Nueva York el pasado viernes, ratificando el momento de gracia que atraviesa con el madero.

Durante el compromiso, Devers descargó dos dobles para llegar a 34 batazos de dos bases en la campaña, cifra que lo ubica en lo más alto del liderato de la liga en ese apartado. Asimismo, despachó su cuadrangular número 33 del año, un estacazo descomunal que envió la pelota hasta el piso superior de las tribunas del jardín derecho del estadio.

Con la actuación de este viernes, el quisqueyano acumula 68 extrabases en los primeros 142 partidos de la temporada para San Francisco. Esta cifra representa la mayor cantidad de batazos de este tipo para un jugador de la franquicia desde la campaña de 2002. En aquel año, solo dos nombres icónicos superaron ese registro en el mismo tramo de juego: Jeff Kent, quien sumó 74, y Barry Bonds, que alcanzó los 70.

El despliegue de poder de las últimas semanas ha transformado la producción global del bateador dominicano. Su OPS, se sitúa actualmente en .846, experimentando una notable alza tras un tramo de la temporada donde su efectividad había generado dudas en diversos sectores.

Con 33 jonrones y 34 dobles en el registro del año, Devers se afianza como uno de los bates más productivos del circuito en la recta final de la ronda regular.