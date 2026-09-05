MLB: Casi 20 novatos venezolanos llegaron a las Grandes Ligas ¿Quién brilló más?

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Nelson Contreras | @nelsoncon2020

Alcanzar las Grandes Ligas y consolidarse como una figura destacada es el sueño de miles de jóvenes venezolanos que actualmente compiten en ligas menores o en circuitos promocionales en varios países del Caribe, especialmente en República Dominicana.

Los jugadores venezolanos han asumido este desafío y cada día demuestran sus grandes capacidades, un hecho corroborado al observar que casi una veintena de novatos de Venezuela han portado durante este año las camisetas de equipos en las Grandes Ligas, y otros están a punto de recibir su oportunidad con la ampliación de los rosters, etapa que comenzó el pasado martes 1 de septiembre para todos los clubes del mejor beisbol del mundo.

Lista alentadora

Entre los recién llegados, han brillado con luz propia José Fernández, Eduardo Valencia, Luis Lara, César Perdomo, Jedixson Páez, Jeferson Quero, José Franco, Jesús Rodríguez, Omar Martínez, Gabriel González, Víctor Bericoto, Gabriel Rincones y Elberson Castellanos, Ethan Salas, quienes, con gran entusiasmo, pueden alcanzar la gloria en la Major League Baseball (MLB).

Comienzan a destacar

Este grupo de jóvenes jugadores ha comenzado a mostrar sus impresionantes talentos en sus respectivos equipos. Dar el primer paso es crucial, sin embargo, es importante enfatizar que lo fundamental es lograr el reconocimiento definitivo, algo que solo un pequeño número alcanza.

Veamos a continuación quiénes han sido los principales prospectos que han brillado hasta el momento en la temporada.

José Fernández (Cascabeles de Arizona): Tuvo un debut memorable el 31 de marzo al conectar tres hits, incluyendo dos cuadrangulares, y empujar cuatro carreras, llevando a su equipo a la victoria. Resaltó por su enorme potencia con el bate desde su primer día en las Grandes Ligas.

Eduardo Valencia (Tigres de Detroit): Capturó la atención de la liga al conectar seis jonrones en sus primeros 18 partidos, rompiendo récords para un receptor novato venezolano y superando el inicio histórico de leyendas como Miguel Cabrera.

Luis Lara (Cerveceros de Milwaukee): Llamó la atención de los analistas al llegar al equipo grande directamente desde las ligas menores, sin haber competido previamente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), demostrando gran destreza defensiva y habilidad ofensiva.

Jesús Rodríguez (Gigantes de San Francisco): Realizó su debut el 4 de mayo. Se destaca por su versatilidad, ya que puede jugar como receptor, infielder y jardinero.

Omar Martínez (Angelinos de Los Ángeles): El receptor hizo su aparición en las Grandes Ligas el 8 de mayo, añadiendo profundidad detrás del plato para el equipo californiano.

Gabriel González (Mellizos de Minnesota) y Víctor Bericoto (Gigantes de San Francisco): Ambos jardineros venezolanos compartieron un día especial al debutar el 22 de mayo de 2026 con sus respectivas organizaciones.

Pedro Ramírez (Cachorros de Chicago) Talentoso jugador de cuadro tuvo su primer turno oficial el 23 de mayo.

Gabriel Rincones Jr. (Phillies de Filadelfia) Poderoso jardinero debutó el 12 de junio luego de destacar en las ligas menores.

Eliezer Alfonzo Jr. (Dodgers de Los Ángeles) es hijo del afamado slugger "El Matador", hizo su aparición en junio para seguir con la tradición familiar en las Grandes Ligas.

Ethan Salas (Padres de San Diego - receptor) es considerado un superprospecto. Con tan solo 20 años y 91 días, el caraqueño se convirtió en el jugador más joven en las Grandes Ligas y ayer hizo su debut en la temporada.

Lanzadores

José Franco (Rojos de Cincinnati): El lanzador diestro realizó su debut temprano en la temporada, específicamente el 30 de marzo.

Eiberson Castellano (Rockies de Colorado): El pitcher, que pertenece a las Águilas del Zulia en la LVBP, tuvo su primera aparición oficial el 14 de junio.

César Perdomo (Gigantes de San Francisco): Se convirtió este martes otro debutante criollo en la historia de las Grandes Ligas con una sólida actuación de cuatro entradas, en las que ponchó a cuatro bateadores y mostró fortaleza en el montículo.