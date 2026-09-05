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MLB: Elías Díaz demuestra su poder con grand slam de línea

El venezolano no pudo evitar la derrota de Texas a pesar de empujar cinco rayitas

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Meridiano

Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 12:57 am
MLB: Elías Díaz demuestra su poder con grand slam de línea
FOTO: CORTESÍA
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En la jornada de este viernes en las Grandes Ligas, los peloteros venezolanos destacaron y uno de los que más brilló fue el experimentado Elías Díaz, quien conectó su primer grand slam de la temporada.

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El receptor venezolano tuvo una noche sumamente productiva, pero no pudo evitar la derrota de su novena por la mínima, 7 carreras por 6, contra los Rays de Tampa Bay.

Elías Díaz la bota con bases llenas

Díaz puso a su organización por la mínima en el séptimo episodio, luego de castigar al zurdo Kumar Rocker con una línea que salió a 103 millas por hora de su bate y recorrió 384 pies por el jardín izquierdo, lo justo para desaparecerse, sellando un vibrante grand slam que ponía a la novena de Texas a soñar con una difícil remontada, aunque al final no se concretó.

Además de esa conexión de cuatro esquinas con las bases congestionadas, el venezolano logró remolcar otra anotación, para finalizar esta productiva jornada de 3-1, con un grand slam, cinco traídas al plato y una anotada.

Así quedan los números de Elías Díaz en la presente campaña

Tras esta notable actuación con el madero, el veterano careta llegó a siete vuelacercas, 29 rayitas impulsadas y 18 anotadas durante 189 turnos en este torneo 2026.

Asimismo, está bastante cerca de alcanzar una cifra redonda, tras sumar hasta el momento 294 anotadas, a solamente seis de las 300 de por vida.

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