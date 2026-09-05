MLB: Aroldis Chapman está a un salvado de este club élite

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El cerrador cubano, Aroldis Chapman, firmó otro noveno inning perfecto este viernes frente a los Orioles de Baltimore y aseguró la victoria de los Medias Rojas de Boston con su salvado número 32 de la temporada. Con este resultado, el zurdo alcanzó los 399 rescates en su carrera dentro de las Grandes Ligas y quedó a las puertas de un grupo exclusivo al que solo ocho lanzadores han logrado ingresar en toda la historia.

Dominio en el montículo frente a Baltimore

En su salida del viernes por la noche, Chapman dominó la novena entrada retirando a los tres bateadores que enfrentó en orden, incluyendo un ponche. La actuación no solo selló el triunfo de su novena, sino que le permitió igualar su registro personal de salvamentos con el uniforme de los patirrojos con 32.

Los números reflejan el impacto de Chapman en lo que va de la zafra 2026. A lo largo de 49 apariciones en la loma, acumula un récord de tres victorias y cuatro derrotas, con 32 juegos salvados. En 47 entradas y dos tercios de labor ha recetado 63 ponches, dejando su efectividad en 2.08 y su WHIP en 1.13.

El club de los 400 salvados aguarda por el zurdo

Con 399 rescates en su historial, Chapman está a solo un candado de convertirse en el noveno relevista de todos los tiempos en alcanzar los 400 juegos salvados en las Grandes Ligas. El listado histórico está encabezado por Mariano Rivera (652) y Trevor Hoffman (601), seguidos por nombres como Lee Smith, Francisco Rodríguez, John Franco, Billy Wagner, Kenley Jansen y Craig Kimbrel.