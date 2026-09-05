MLB: Eugenio Suárez igualó a un histórico de Cincinnati

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La fuerza de Eugenio Suárez volvió a sentirse en el Great American Ball Park. En el tercer episodio del compromiso entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee, el toletero venezolano descargó su cuadrangular número 21 de la temporada 2026.

Con ese estacazo de cuatro esquinas, el bateador derecho llegó a 210 vuelacercas con la camiseta de Cincinnati. La cifra le permite empatar al legendario Ken Griffey Jr. en el noveno puesto del listado histórico de jonroneros de la organización.

El momento cúspide del juego llegó con dos outs en la pizarra en la parte baja de la tercera entrada. Suárez descifró un pitcheo rápido de cuatro costuras a 93.7 millas por hora lanzado por el zurdo Shane Drohan. El contacto sólido proyectó la pelota con un ángulo de salida de 29 grados, una velocidad de desconexión de 105.7 millas por hora y un recorrido total de 408 pies hasta superar la barda.

Un hito entre leyendas de Cincinnati

Alcanzar la marca de 210 bambinazos vistiendo el uniforme rojo coloca a Suárez en una posición de privilegio dentro del libro de récords del club. Griffey Jr., miembro del Salón de la Fama, dejó esa misma cantidad durante su paso por la franquicia. Ahora, el de Guayana comparte dicho escalón histórico, afirmando su reputación como uno de los bateadores de poder más constantes que ha pasado por la alineación de Ohio en la era reciente.

Números de la jornada para Suárez

En lo que va de la campaña 2026, Suárez acumula 21 cuadrangulares y 62 carreras impulsadas. Su promedio de bateo se ubica en .209 con un OPS de .721. A pesar de los altibajos en el promedio general, su capacidad para generar contactos de fuerza máxima se mantiene como un recurso valioso.