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MLB: Gleyber Torres duplica, sigue productivo con el madero y se acerca a esta figura venezolana

El grandeliga venezolano extendió a siete su racha de juegos embasándose

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 07:17 pm
MLB: Gleyber Torres duplica, sigue productivo con el madero y se acerca a esta figura venezolana
Foto: MLB
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Los Tigres de Detroit cayeron por 7 a 6 en el primer duelo de la doble cartelera de este viernes frente a los Guardianes de Cleveland. Sin embargo, eso no fue motivo para que el bate de Gleyber Torres pasara desapercibido en el Progressive Field.

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Gleyber no para de batear

Para esta cita, el caraqueño ligó de 5-2 con par de carreras anotadas. La primera fue en el mismo primer episodio para inaugurar la pizarra tras un sencillo de Ben Malgeri, mientras que la otra anotación sucedió en el segundo inning luego de aprovechar un rodado para doble matanza.

Gracias a esta actuación, Gleyber David batea para .348 de promedio en los últimos siete compromisos, con una impulsada y tres anotadas, demostrando así consistencia y oportunismo ofensivo para mantener su racha de juegos embasándose.

Asimismo, cabe mencionar que en lo que respecta a la lista de peloteros venezolanos en la MLB, Gleyber Torres ahora suma 1.087 imparables para seguir acercándose a César Izturis (1.103) en el puesto 37 de todos los tiempos.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB

  • 82 juegos
  • 306 turnos al bate
  • 81 hits
  • 12 dobles
  • 8 jonrones
  • 36 carreras impulsadas
  • 48 carreras anotadas
  • .265 AVG
  • .368 OBP
  • .382 SLG
  • .750 OPS

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