MLB: Gleyber Torres castiga a Skubal para superar una marca de Alcides Escobar

Suscríbete a nuestros canales

Puede que 2026 no esté siendo un año positivo para los Tigres de Detroit, sin embargo, dentro de tantas cosas negativas, uno de los puntos positivos ha sido Gleyber Torres. El criollo ha batallado con las lesiones, pero cada vez que ha estado disponible para ayudar, ha sabido estar a la altura de las expectativas que se posan sobre él.

El caraqueño todavía no tiene ni siquiera 300 turnos oficiales en la campaña, pero sus números son buenos, al punto de que la temporada de los Tigres muy probablemente sería mejor si el caraqueño hubiera podido ver mucha más acción.

Eso sí, Gleyber Torres ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido para hacer daño, y este viernes 28 de agosto madrugó a Tarik Skubal con un doble en el primer inning del juego ante los Dodgers, para subir un puesto en un renglón histórico entre peloteros nacidos en nuestro país.

Gleyber Torres supera a Alcides Escobar

Con el doble conectado ante los envíos del estelar Tarik Skubal, Gleyber Torres alcanzó la impresionante cifra de 353 extrabases de por vida en su carrera en las Grandes Ligas. De esta manera, el segunda base de Detroit superó los 352 de Alcides Escobar, para subir al puesto 35 entre venezolanos en lo que a batazos de más de una base se refiere.

El caraqueño suma este nuevo logro a un año en el que acumula ocho cuadrangulares, 19 extrabases y 35 carreras impulsadas en tan solo 287 turnos al bate. Además, tiene OPS de .748 y OPS ajustado de 110, lo que significa que su rendimiento ha sido un 10% mejor que el promedio de la liga.