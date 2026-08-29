MLB: Wilyer Abreu castiga a los Yankees con un cuadrangular récord

Suscríbete a nuestros canales

Definitivamente, 2026 está siendo el año de Wilyer Abreu. Luego de ser una de las figuras de Venezuela durante el Clásico Mundial de Beisbol, el zuliano ha logrado trasladar ese buen momento a las Grandes Ligas, en donde está siendo también uno de los pilares de los Medias Rojas de Boston, equipo que pelea seriamente por un lugar en el comodín.

Este domingo 29 de agosto, Abreu no solo logró demostrar una vez más que es un bateador oportuno y poderoso, sino que también hizo historia personal, al conectar un cuadrangular en el primer inning del duelo ante los Yankees de Nueva York, para así conseguir una nueva marca personal de vuelacercas en una misma temporada en su joven carrera.

Nueva marca para Wilyer

Haciéndole honor al excelente nivel que ha mostrado ante lanzadores zurdos en la presente zafra, Wilyer Abreu abrió el juego ante los Yankees de este sábado 29 de agosto (el primero de una doble tanda) con su jonrón número 23 de la temporada, al castigar una sinker de Carlos Rodón que se quedó en la zona de strike.

De esta manera, el jardinero de los Medias Rojas implantó una nueva marca personal de más cuadrangulares en una misma temporada, al superar los 22 que conectó en la pasada zafra de 2025. Además, también sale de su sequía ante los Yankees, equipo ante el que solo tenía un batazo de cuatro esquinas, que data del 27 de julio de 2024.

Por si fuera poco, Wilyer Abreu también alcanzó las 70 carreras impulsadas por primera vez en su carrera en Las Mayores, por lo que evidentemente también consiguió un nuevo tope personal en ese renglón, al superar las 69 remolcadas de 2025. Sin duda, un pelotero con un potencial increíble, y un presente que también es positivo.