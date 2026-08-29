MLB: Ildemaro Vargas alcanzó un hito importante en su campaña más letal

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Ildemaro Vargas ha sido el termómetro ofensivo de Diamondbacks de Arizona en la temporada 2026. El venezolano ha mostrado su mejor estado de forma con un ritmo ofensivo inédito en su carrera. De hecho, alcanzó una marca personal por primera vez en Grandes Ligas.

Vargas en la victoria 10-6 de D-backs sobre Gigantes de San Francisco registró: 4 turnos, 1 anotada, 1 hit, 2 impulsadas. Con esos números hizo un récord personal, al alcanzar los 100 inatrapables en la temporada 2026. Una cifra que no había alcanzado en los últimos 9 años en la liga.

Ildemaro ha tenido un mes de agosto bastante flojo, pero continua siendo fundamental en el lineup de Arizona. Sin el venezolano es muy probable que tuvieran menos opciones de alcanzar playoffs en 2026. D-backs necesita una ofensiva fuerte y consolidada para el cierre del año.

Números de Vargas con Arizona en 2026:

- 120 juegos, 394 turnos, 53 anotadas, 100 hits, 18 dobles, 5 triples, 9 jonrones, 65 impulsadas, 23 boletos, 42 ponches, 3 bases robadas, .254 PRO, .297 OBP, .393 SLG, .690 OPS

Corbin Carroll, velocidad su divino tesoro en Grandes Ligas

Corbin Carroll es uno de los peloteros más veloces de Grandes Ligas en la actualidad. El pelotero de Diamondbacks de Arizona es una autentica máquina para correr las bases y ganar ventaja. En esa línea, registra una marca muy por encima del promedio de la liga en 2026.

Carroll en la victoria 5-4 de D-backs sobre Rojos de Cincinnati registró: 3 turnos, 1 anotada, 2 hits, 1 doble, 1 triple, 1 impulsada, 1 ponche. Con ese triple alcanzó los 4 en el mes de agosto, pero también llegó a 16 en el año. Superando por el doble a sus rivales más cercanos.

Los peloteros más cerca de Corbin a nivel de triples son: Luis Arráez, Pete Crow-Armstrong, Otto López y Jake McCarthy, todos con 7 triples. No están ni cerca del pelotero americano que se ha convertido en un autentico velocista en las bases.

Números de Corbin Carroll con D-backs en 2026

Corbin Carroll está desarrollando una fantástica temporada con Diamondbacks de Arizona. Aún no tiene los registros de campañas pasadas, pero sí está manteniendo su ritmo competitivo para ayudar al equipo a entrar en postemporada.

Números de Carroll en 2026:

- 132 juegos, 492 turnos, 82 anotadas, 122 hits, 28 dobles, 16 triples, 19 jonrones, 61 impulsadas, 67 boletos, 125 ponches, 20 bases robadas, .248 PRO, .344 OBP, .486 SLG, .830 OPS