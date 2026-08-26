¡Susto total! Ildemaro Vargas y Corbin Carroll protagonizan violento choque en el jardín derecho

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Los aficionados de los Arizona Diamondbacks vivieron momentos de tensión durante el encuentro del martes ante los Chicago Cubs, luego de que Corbin Carroll e Ildemaro Vargas protagonizaran un fuerte choque en los jardines, en la jornada de este martes 25 de agosto.

La acción generó preocupación tanto en Chase Field como entre los seguidores que observaban el partido a distancia, debido a la importancia de ambos jugadores para el conjunto de Arizona. Ambos peloteros se han convertido en figuras importantes para que la organización se encuentre en carrera por los puestos de clasificación a Postemporada en las Grandes Ligas.

La colisión ocurrió en la parte alta del sexto inning, cuando Seiya Suzuki conectó un elevado entre el jardín derecho y la zona cercana a la segunda base. Carroll y Vargas fueron en busca de la pelota y ambos pidieron la oportunidad de atraparla, pero terminaron impactándose mientras intentaban realizar la jugada defensiva.

Ildemaro Vargas y Corbin Carroll chocan en los jardines

Tras el contacto, Carroll cayó sobre el césped, mientras Vargas terminó en el suelo después de recibir el impacto con mayor fuerza. La acción permitió que Suzuki avanzara hasta la segunda base, mientras el estadio quedó en silencio durante unos instantes ante la incertidumbre sobre el estado físico de los dos jugadores.

El manager Torey Lovullo y un miembro del cuerpo médico se acercaron para revisar a Vargas, mientras ambos peloteros se tomaban unos segundos antes de ponerse nuevamente de pie. Finalmente, Carroll y Vargas pudieron permanecer en el encuentro, aunque el susto provocó una fuerte reacción entre los aficionados de los Diamondbacks, preocupados por la salud de dos piezas importantes del equipo