MLB: Luis Arráez mantiene un increíble récord mientras busca el título de bateo

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Luis Arráez no para de batear. El venezolano está en medio de una de las campañas más importantes de toda su carrera, y este viernes 28 de agosto volvió a demostrar de qué está hecho, al conectar par de imparables en cuatro turnos, para subir su promedio a .320 y afianzarse como el líder bate de todas las Grandes Ligas.

Además de rendir un día más y ayudar a los Phillies a derrotar en un importante duelo a los Angelinos de Los Ángeles, "la Regadera" también mantiene una marca absolutamente fantástica, que demuestra que es uno de los mejores bateadores de contacto, no solo de esta época, sino de todos los tiempos.

Luis Arráez, Mr. Consistencia

En efecto, Luis Arráez volvió a brillar con el madero, para mantenerse como el líder bate de la Liga Nacional, y de todas Las Mayores, con un average de .320, 13 puntos por encima de su máximo perseguidor dentro de la Nacional, el dominicano Otto López, quien batea para .307.

De esta manera, el venezolano además mantiene una hazaña realmente insólita increíble, ya que es uno de los 11 jugadores en la historia del beisbol cuyo promedio de bateo vitalicio jamás ha bajado de los .300 puntos, ni siquiera por un día. El oriundo de San Felipe debutó en 2019, y conectó al menos un imparable en sus primeros cuatro juegos, por lo que ni siquiera en sus inicios tuvo un average de por vida que bajara de .300.

Los otros miembros de este listado en el que se encuentra Luis Arráez son Riggs Stephenson, Bob Fothergill, Maurice Archdeacon, Earle Combs, Jimmie Foxx, Dale Alexander, Joe DiMaggio, Barney McCosky, Stan Musial y Dale Mitchell. Una privilegiada lista llena de nombres históricos, entre los que Arráez se codea de tú a tú sin ningún problema.