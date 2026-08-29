Marlins de Miami suben a MLB a este lanzador venezolano

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Los Marlins de Miami estarían preparando el ascenso de un lanzador venezolano desde Jacksonville Jumbo Shrimp, filial de Triple-A. El movimiento representaría una nueva oportunidad en las Mayores para el joven de 24 años, quien ha atravesado un 2026 marcado por lesiones y asignaciones de rehabilitación.

Una grandiosa oportunidad

Según informó el medio El Extrabase, el pitcher Wikelman González tendría todo listo para regresar a las Mayores. El maracayero se ha mantenido activo con Jacksonville desde que los Marlins lo reclamaron de waivers el pasado 10 de agosto, esto tras ser designado para asignación por las Medias Blancas de Chicago.

Antes de este ascenso, Wikelman solo trabajó cuatro innings en Triple-A con Jacksonville, en los que permitió tres carreras, otorgó cinco boletos y ponchó a ocho bateadores.

El venezolano busca así volver a las Grandes Ligas después de cambiar de organización durante una temporada complicada. Miami apostó por su potencial y ahora podría darle nuevamente la oportunidad de trabajar en el máximo nivel.

Así fue su debut con Chicago

Wikelman González hizo su estreno en MLB durante la temporada 2025 con las Medias Blancas. En aquella primera experiencia disputó 16 encuentros y lanzó 20.1 entradas.

El derecho terminó con récord de 1-0 y 2.66 de efectividad, además que propinó 25 ponches. Sin embargo, también concedió 12 bases por bolas y permitió nueve carreras.