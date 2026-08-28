MLB: Pedro Ramírez ya forma parte de la historia de los Cachorros gracias a sus batazos

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El primer compromiso de la jornada de este viernes finalizó con una derrota para los Cachorros de Chicago por 10 a 8 ante los Rojos de Cincinnati. Sin embargo, la nota positiva de la tarde la protagonizó Pedro Ramírez con su desempeño ofensivo.

Para esta ocasión, el infielder venezolano ligó de 4-1 con jonrón, tres carreras impulsadas y una anotada. Gracias a esa enorme conexión entró a un selecto grupo de jóvenes peloteros de la organización, donde también aparece otro criollo.

Otro gran prospecto de los Cachorros

El cuadrangular de Pedro Ramírez llegó en la parte baja del octavo episodio. Con dos compañeros en circulación, y ante los envíos de Tejay Antone, no dejó pasar un pitcheo adentro e hizo desaparecer la bola por el jardín derecho, a una distancia de 390 pies y con una velocidad de salida de 104.2 mph.

Si contamos este nuevo cuadrangular, el chamo de 22 años ya cuenta con 16 extrabases en lo que va de temporada, además de un .785 de OPS. Con dichas estadísticas ingresó a un listado de la organización de Chicago en la que solo hay ocho peloteros de 22 años de edad o menos con ese rendimiento en sus primeros 60 compromisos.

1931. Billy Herman

1934. Phil Cavarretta

1935. Ken O’Dea

1986. Rafael Palmeiro

2015. Kyle Schwarber

2017. Ian Happ

2025. Moisés Ballesteros

2026. Pedro Ramírez

"Estoy concentrado en mi juego. Me he estado preparando durante muchos años para cuando llegara este momento. Esa constancia en el trabajo es lo que me permite mantener la calma y hacer bien las cosas sobre el terreno", señaló el venezolano a The Athletic.

Números de Pedro Ramírez en la temporada 2026 de la MLB