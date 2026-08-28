MLB: Willson Contreras y la curiosa tradición que transformó a los Medias Rojas

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Willson Contreras nunca imaginó que su parecido con un villano de videojuegos se convertiría en el amuleto más efectivo de las Grandes Ligas. Bajo el apodo de "Bowser", el inicialista venezolano ha inspirado una peculiar tradición que revolucionó el clubhouse de los Medias Rojas. Desde que el personaje de Super Mario Bros. se unió a los viajes del equipo, Boston ostenta el mejor récord del béisbol con 46-23.

El nacimiento del apodo

La historia comenzó cuando Trevor Story notó la similitud física entre Contreras y el famoso archienemigo de Mario. Aunque el venezolano ya había escuchado el comentario durante su etapa con los Cardenales, fue al llegar a Boston donde el apodo realmente cobró vida y significado.

"Le pregunté a Story quién era Bowser", confesó Contreras. "Me mostraron al personaje y me gustó. Después, Story me mandó a hacer una camiseta". Esta conexión llevó al equipo a usar prendas negras con la imagen de Bowser bateando y el número 40.

El primera base All-Star abrazó por completo su nueva identidad, llegando a utilizar un bate personalizado del personaje durante el Festival de Jonrones. Para Contreras, fomentar este tipo de dinámicas es vital para mantener la buena química, conectarse como grupo y apoyarse mutuamente.

Un regalo inesperado

La encarnación física de Bowser llegó al equipo a principios de junio, durante una visita a Nueva York. Jarren Durán intercambió artículos de recuerdo con un fanático que sostenía un peluche cerca de la tercera base, un regalo que originalmente estaba destinado para Contreras.

"Nos lo quería dar y simplemente terminó convirtiéndose en nuestra mascota", relató Durán. Hoy en día, el muñeco de treinta centímetros viaja fielmente con ellos en el cesto de la ropa sucia y descansa en el casillero de quien sea nombrado "Jugador del Partido".

La tradición de las camisetas rotas

La presencia de Bowser evolucionó hasta convertirse en un maniquí de victorias épicas. El encargado de utilería, Tom McLaughlin, sugirió ponerle al muñeco las camisetas que los jugadores se arrancan eufóricamente tras dejar en el terreno al equipo rival.

Actualmente, Bowser luce tres prendas destrozadas: la de Durán, la de Caleb Durbin y la amarilla del también venezolano Wilyer Abreu. Todas conservan intacta la tierra del cuadro interior y lucen los botones arrancados por las intensas celebraciones.

Para Durán, esta dinámica es un sueño cumplido. Le permite al equipo bromear, mantener a los jugadores relajados y, sobre todo, disfrutar del béisbol con la misma pasión y alegría de cuando eran niños.

El impacto en el clubhouse

El mánager interino de Boston, Chad Tracy, considera que el muñeco representa mucho más que una simple broma. Es una herramienta para que los jugadores se reconozcan entre sí y celebren el inmenso esfuerzo que requiere ganar un juego en las Grandes Ligas.

Los resultados respaldan esta innegable química. Boston pasó de estar 14 juegos por debajo de .500 a 14 por encima en solo 62 días, el segundo giro de este tipo más rápido en la historia.

Con los Patirrojos a solo 2.5 juegos de los Yankees por el primer Comodín de la Liga Americana, se avecina una serie crucial en el Bronx. Y en medio de la tensión por alcanzar la postemporada, lo único seguro es que Bowser estará allí.