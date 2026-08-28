MLB: Willson Contreras quiere castigar de nuevo a los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Una de las rivalidades más importantes del mundo del deporte inicia un nuevo capítulo este viernes 28 de agosto, en el Yankee Stadium, cuando los Medias Rojas de Boston visiten a los Yankees de Nueva York, en medio de una disputa por el primer lugar del comodín de la Liga Americana.

Para esta serie de cuatro juegos, una de las principales figuras será, sin duda alguna, Willson Contreras. El venezolano ha sido la gran estrella de los patirrojos, por lo que intentará reafirmar su estatus estelar con una buena actuación ante el rival acérrimo de su equipo, algo que ya ha podido hacer a lo largo de 2026.

Willson Contreras y su yugo contra los Yankees

En lo que va de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Yankees y Medias Rojas se han enfrentado en nueve ocasiones, en una serie que está 5-4 en favor de Boston. Willson Contreras ha jugado cada uno de estos duelos, y sus números reflejan una contribución más que positiva.

De momento, el primera base venezolano muestra una línea de .242/.306/.485/.790 ante Nueva York en 2026, con par de cuadrangulares, dos dobles y ocho carreras remolcadas, cifras con las que ha podido hacerse importante ante los neoyorquinos.

Además, Willson Contreras llega a este fin de semana con un buen recuerdo de la última serie ante los Yankees, a finales de junio, en la que Boston logró la barrida. En dicha serie, Contreras bateó para .286/.375/.571/.946, con un doble y un cuadrangular, además de cuatro impulsadas. Ahora, la misión está clara: repetir la paternidad y asegurar un nuevo éxito ante Nueva York.