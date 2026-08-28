MLB: ¿Qué ha sucedido con Eugenio Suárez en Cincinnati?

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Una de las firmas que más expectativas levantó durante la agencia libre de 2026 fue la de Eugenio Suárez con los Rojos de Cincinnati. Luego de un año totalmente histórico en 2025, con 49 cuadrangulares y casi 120 carreras impulsadas, el venezolano volvió al equipo en el que se convirtió en figura en Las Mayores, pero las cosas no han ido según lo planeado.

"Geno" tuvo problemas desde el inicio, ya que a finales de abril sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos por casi un mes completo. Desde entonces, el criollo no ha podido rendir al nivel que mostró en los últimos años, lo que genera una enorme duda difícil de responder: ¿Qué ha sucedido con el antesalista desde su regreso a los Rojos?

¿Qué pasa con Eugenio Suárez?

No cabe duda de que la principal habilidad de Eugenio Suárez es su capacidad de conectar cuadrangulares. El criollo es uno de los grandes sluggers de la época, y proyecta para culminar su carrera en las Grandes Ligas con, al menos, más de 400 batazos de vuelta completa, cifra a la que solo han llegado 59 peloteros en toda la historia del beisbol.

Sin embargo, desde que regresó a Cincinnati las cosas se han complicado. El porcentaje de barrels y de hard-hit del toletero ha bajado de manera considerable, mientras que paso de poncharse en el 29.8% de sus turnos a ser abanicado en el 34.9% de las veces que se para en el plato.

Evidentemente, estas nuevas tendencias hicieron que la cantidad de cuadrangulares de Eugenio Suárez disminuyera dramáticamente. Actualmente, a falta de un mes para el final de la campaña, el slugger acumula 19 vuelacercas, cifra que está lejos de su nivel, aunque tiene tiempo todavía de revertir la situación y demostrar que sigue siendo un pelotero valioso para cualquier organización.