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La temporada regular de las Grandes Ligas 2026 entra en su recta más abrasadora. A solo días de que se aplique la expansión de rosters a 28 jugadores este 1 de septiembre, la jornada del jueves dejó un panorama de alta tensión táctica y sorpresas en la pizarra que sacuden las proyecciones de postemporada.

Pulso en las Mayores: Blanqueadas, Palizas y Bateo Oportuno

La acción de mitad de semana dejó lecturas de fondo sobre la profundidad de los planteles:

Poderío en la Liga Nacional: Los Cerveceros de Milwaukee (83-51) ratificaron su condición de candidato de fuerza tras aplastar 8-2 a los Mets, consolidándose como el mejor récord de todo el béisbol. En contraste, los Bravos de Atlanta firmaron una joya de pitcheo al blanquear 1-0 a los Dodgers de Los Ángeles , demostrando que la rotación abridor puede silenciar a las alineaciones más temibles. Mientras tanto, los Cachorros de Chicago (76-58) y los Padres de San Diego (72-62) mantienen un pulso milimétrico en la tabla del comodín.

Los (83-51) ratificaron su condición de candidato de fuerza tras aplastar 8-2 a los Mets, consolidándose como el mejor récord de todo el béisbol. En contraste, los firmaron una joya de pitcheo al blanquear 1-0 a los , demostrando que la rotación abridor puede silenciar a las alineaciones más temibles. Mientras tanto, los (76-58) y los (72-62) mantienen un pulso milimétrico en la tabla del comodín. Tensión en la Liga Americana: En el Yankee Stadium, los Astros de Houston sacaron su valía al vencer 5-1 a los Yankees de Nueva York , frenando el envión neoyorquino y dándole oxígeno en la cima del Este a los Rayos de Tampa Bay (79-54). Por su parte, la ofensiva de los Reales de Kansas City explotó con 13 carreras ante Toronto, demostrando que los equipos contendientes no darán concesiones en las series del fin de semana.

En el Yankee Stadium, los sacaron su valía al vencer 5-1 a los , frenando el envión neoyorquino y dándole oxígeno en la cima del Este a los (79-54). Por su parte, la ofensiva de los explotó con 13 carreras ante Toronto, demostrando que los equipos contendientes no darán concesiones en las series del fin de semana. Lucha por los Premios Individuales: Los lanzadores abridores entran en la recta final para definir las votaciones al Cy Young, gestionando con cautela sus conteos de pitcheo para llegar frescos al mes de octubre.

La Tranquilidad de Seguir la MLB con el Respaldo del BNC

Planificar las reuniones del fin de semana para disfrutar de las series decisivas de la Gran Carpa requiere una logística ágil. El Banco Nacional de Crédito (BNC) acompaña a la fanaticada con soluciones financieras eficientes dentro y fuera de la duela:

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Rumbo al Cierre de Mes

Con el margen de error reducido a cero, las series que arrancan esta tarde definirán las posiciones de entrada a septiembre. Prepara la pantalla, respalda tus jugadas financieras con el BNC y vive la recta final del béisbol de las Grandes Ligas al máximo.