MLB: ¿Sale William Contreras? Expertos lo marcan como posible pieza de cambio en temporada baja

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William Contreras vuelve a aparecer en el radar como uno de los nombres que podrían protagonizar un movimiento durante la próxima temporada baja de las Grandes Ligas. El receptor se ha consolidado como uno de los jugadores de su posición más ofensivos, siendo clave en otra exitosa campaña de los Cerveceros de Milwaukee en la actual edición de MLB.

De acuerdo con el periodista Robert Murray, el cátcher de la franquicia Milwaukee es un jugador al que “definitivamente hay que estar atentos” como posible candidato a un intercambio. La posibilidad cobra fuerza debido a la situación contractual del venezolano y a la tendencia de la organización a mover piezas importantes cuando se acerca su último año bajo control.

Contreras ha sido una pieza fundamental para Milwaukee desde su llegada y ha mantenido un nivel ofensivo destacado durante sus años con el club. Sin embargo, la presencia de alternativas detrás del plato y la planificación a largo plazo de los Brewers podrían abrir la puerta a una negociación si reciben una oferta atractiva. De concretarse, el venezolano sería uno de los receptores más interesantes disponibles en el mercado, por lo que varios equipos con aspiraciones de competir podrían mostrar interés en sus servicios.

William Contreras podría cambiar de equipo en 2026

Aunque su producción ha atravesado algunos altibajos durante la campaña, continúa siendo una pieza fundamental en la alineación del conjunto de la Liga Nacional. Además, fue seleccionado para el Juego de Estrellas de 2026, sumando otro reconocimiento importante a su trayectoria.

Contreras acumula 477 turnos al bate, 127 hits, 65 carreras anotadas, 12 jonrones, 66 carreras impulsadas y un promedio de .266, acompañado de un OBP de .337 y OPS de .727. Sus números reflejan el aporte que sigue realizando tanto por su capacidad para embasarse como por su producción en el medio de la alineación de Milwaukee.

Con su experiencia, capacidad ofensiva y valor detrás del plato, el criollo continúa siendo uno de los jugadores más importantes de Milwaukee. Sin embargo, su situación contractual también ha generado especulación de cara a la temporada baja: los Brewers acordaron con él un contrato de $9.4 millones para 2026, con una opción del club de 14.5 millones de dólares para 2027, un escenario que podría convertirlo en uno de los nombres interesantes del mercado de cambios si Milwaukee decide explorar esa posibilidad.