MLB: Jackson Chourio sacude par de jonrones en una noche productiva en Nueva York

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Jackson Chourio protagonizó otra jornada de mucha inspiración con el madero, ya que la vio nítida cada vez que se paró en el plato durante este jueves. Y es que gracias a su accionar, los Cerveceros de Milwaukee derrotaron por 8 a 2 a los Mets de Nueva York en el Citi Field.

Más jonrones a la cuenta de Chourio

Para esta cita, el grandeliga venezolano ligó de 5-4 con dos jonrones, cuatro carreras impulsadas, cuatro anotadas y una base robada. De hecho, se trató de su séptimo juego multi-hit del mes de agosto, mientras que fue el tercer multi-jonrón de la zafra.

Su primer aporte llegó en la misma primera entrada. Tras abrir con un sencillo y alcanzar la intermedia luego de un boleto a Luis Lara, un hit de Andrew Vaughn le permitió anotar la primera rayita de la noche.

En el segundo inning se encargó de extender la ventaja de Milwaukee. Esta vez, con un compañero en circulación, le dio con todo al primer lanzamiento de Sean Manaea para desaparecer la bola por todo el jardín derecho, a una distancia de 389 pies y con una velocidad de salida de 104.2 mph.

Ya en el octavo, y ante los envíos del relevista Xzavion Curry, pescó una recta altísima para enviar la bola a las gradas del jardín izquierdo, a unos 380 pies de distancia y con una velocidad de salida de 102.8 mph. Vale mencionar que también se llevó consigo hasta el home a un compañero.

De esa manera, Jackson Chourio llegó a 19 jonrones en la temporada, una cifra que lo acerca cada vez más a su tope personal de 21 que firmó tanto en 2024 como en 2025.

Respecto a su rendimiento en los últimos siete encuentros, el zuliano batea para .379 de promedio producto de 11 imparables en 29 turnos, con dos vuelacercas, cuatro remolcadas, cinco anotadas y tres bases robadas.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2026 de la MLB