MLB: ¿Regresará Maikel García para la recta final de la temporada?

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2026 ha sido un calvario para Maikel García. El año empezó de manera inmejorable para el tercera base, que fue parte clave de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, en donde su aporte lo llevó a ser nada más y nada menos que el Jugador Más Valioso de todo el torneo, para coronarse campeón por todo lo alto.

Sin embargo, la suerte no lo ha acompañado para nada desde entonces. El infielder criollo ha vivido un auténtico infierno este año con las lesiones, que lo ha llevado a jugar solo 73 de los 134 encuentros que han jugado los Reales en 2026.

De hecho, Maikel García no juega cinco compromisos seguidos desde el mes de junio, cuando lo hizo entre el 12 y el 16 de dicho mes. Ante esto, y su nueva pasantía por la lista de lesionados, surge una pregunta importante: ¿Podrá volver a jugar "el Barrendero" en lo que queda de temporada?

¿Volverá Maikel García en 2026?

Luego de una ausencia bastante prolongada, Maikel García volvió a jugar el pasado 17 de agosto, al ser activado para la serie ante los Atléticos en el Kauffman Stadium. Sin embargo, en el cuarto compromiso, sufrió una lesión en la pierna izquierda, que lo envió a la lista de lesionados de nuevo.

El criollo tiene una distensión de primer grado en su muslo izquierdo, y es incierto si podrá volver a la acción antes de que culmine la zafra. "Es demasiado pronto para saberlo. Si tuviera que hacer una predicción, diría que no es muy probable. Pero definitivamente no quiero descartarlo. Veremos cómo transcurren sus primeros días o una semana, y veremos qué tan rápido se recupera", dijo el manager Matt Quatraro hace una semana.

Además, si tenemos en cuenta que Kansas City no se encuentra en la pelea por un puesto en la postemporada, no luce probable que Maikel García sea arriesgado. Eso sí, no se puede descartar su regreso, especialmente cuando se trata de un jugador tan entusiasta como "el Villano".