MLB: ¿Podrá José Altuve terminar su carrera con 3000 hits? Esto dicen las proyecciones

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Aunque 2026 no ha sido un gran año para él, José Altuve se las arregla para, de una forma u otra, seguir haciendo historia, o por lo menos apuntar a hacer historia. El camarero venezolano es, indudablemente, uno de los mejores peloteros venezolanos de toda la historia, y las cifras que está por conseguir lo demuestran con creces.

"Astro Boy" ha sido una fuerza ofensiva realmente formidable desde su debut en el ya lejano año 2011, por lo que apunta bastante alto en varias estadísticas de cara al final de su carrera, que parece acercarse cada vez más.

De todas las marcas que persigue José Altuve, la que más expectativas levanta sin duda es la de hits. De momento, acumula 2490 de por vida, pero según la última actualización de las proyecciones del sistema ZiPS, tiene chances importantes de llegar a los 3000.

La proyección de hits de José Altuve

Según la predicción de ZiPs, José Altuve terminaría su ilustre carrera en Las Mayores con un total de 2848 inatrapables, cifra que lo convertiría en el tercer venezolano con más hits en la historia de las Grandes Ligas, superando a Luis Aparicio, pero quedando por detrás de Miguel Cabrera (3174) y Omar Vizquel (2877).

Eso sí, ZiPS le da también un 36% de probabilidades al criollo de llegar a los 3000 imparables, el tercer porcentaje más alto entre los peloteros activos, solo superado por Freddie Freeman (68%) y Bobby Witt Jr. (40%).

El estudio argumenta que, si bien José Altuve tiene la misma edad que Freeman, "Astro Boy" ha presentado un notable declive en los últimos años, lo que limita sus opciones. Sin embargo, si vuelve a tener uno o dos años a su nivel habitual, tendrá argumentos de sobra para soñar en grande.