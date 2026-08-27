MLB: Luis García Jr. ha cargado con la ofensiva de los Yankees de Nueva York

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Luis García Jr. ha encontrado rápidamente su lugar en los Yankees de Nueva York, como era de esperarse. Desde que llegó procedente de los Nacionales de Washington en la fecha límite de cambios de 2026, el dominicano-estadounidense ha comenzado a responder con actuaciones que justifican la apuesta de la franquicia más ganadora en la historia de este deporte.

Su impacto ha sido especialmente evidente durante los últimos seis encuentros. En ese tramo, García Jr. presenta 11 imparables en 21 turnos, una producción ofensiva que se traduce en un promedio de .524 y que ha estado acompañada por cuatro cuadrangulares.

Luis García Jr. se convierte en motor ofensivo de los Yankees

La explosión del bateador ha llegado en un momento importante para “Los Bombarderos”. El equipo necesita producción constante en su alineación a falta de figuras como Aaron Judge y Giancarlo Stanton, y García Jr. ha asumido buena parte de esa responsabilidad con una combinación de contacto y poder que no ha pasado desapercibida.

Sus cuatro jonrones en apenas seis juegos representan una muestra clara de lo cómodo que se ha sentido en el nuevo escenario y con un uniforme tan exigente como el de los Yankees. Más allá de los vuelacercas, la cifra de 11 hits en 21 oportunidades resulta todavía más llamativa.

Todavía falta un mes del calendario regular y será necesario mantener este ritmo para confirmar el impacto de la adquisición, en la que buscan desesperadamente quedarse con el liderato de la División Este de la Liga Americana o, en su defecto, clasificar por la vía del comodín.

Finalmente, si García Jr. logra sostener parte de este nivel con el madero, los Yankees de Nueva York podrían haber encontrado en su presencia a uno de sus principales aliados ofensivos para la recta final de la temporada en la Gran Carpa.