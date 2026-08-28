LIDOM: La liga dominicana se inspira en MLB para juzgar los casos judiciales

La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom) se encuentra diseñando un reglamento exclusivo para sus peloteros. El objetivo principal es establecer el estatus deportivo de aquellos jugadores que enfrenten procesos judiciales activos.

El periodista Enrique Rojas reveló esta información durante su reciente participación en el programa radial Grandes en los Deportes, donde explicó que Lidom y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro) abordarán este tema de forma prioritaria.

Ambas partes se reunirán el próximo martes primero de septiembre para afinar los detalles del nuevo acuerdo colectivo.

Inspiración en las Grandes Ligas

Durante el esperado encuentro, la liga presentará a Fenapepro un capítulo dedicado a los beisbolistas con situaciones legales. Esta normativa aplicará para las infracciones o delitos ocurridos tanto en República Dominicana como en territorio extranjero.

"Lidom está creando un reglamento específico que va a tener mucho parecido al de las Grandes Ligas", detalló Rojas.

La idea es utilizar el estricto modelo de conducta de la MLB como base para establecer estas nuevas disposiciones.

El fin de las decisiones unilaterales

En la actualidad, los estatutos de la Lidom no contemplan una figura legal clara para manejar estas delicadas controversias. Esta carencia histórica dejaba el destino de los jugadores involucrados únicamente a la interpretación del presidente de la liga.

El nuevo reglamento busca plasmar por escrito el procedimiento institucional a seguir ante cualquier acusación penal. De esta manera, se estandarizará el proceso y se evitará que las resoluciones dependan del criterio de una sola persona.

Los casos que marcan el precedente

Rojas destacó situaciones recientes que hacen urgente esta medida, mencionando a los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz. Ambos enfrentan actualmente una demanda en una corte de Nueva York por presuntos vínculos con apostadores irregulares.

También resaltó el mediático caso del campocorto Wander Franco, quien atraviesa un severo proceso judicial en su país. Sobre Franco, aclaró que su hipotética participación con los Leones del Escogido no dependerá solamente de su deseo de jugar.

Cualquier decisión al respecto quedará sujeta a la inminente aprobación de esta nueva propuesta por parte de Fenapepro.